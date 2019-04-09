بعد مصرع تلميذ ببيارة مدرسة.. 15 إجراءً من "التعليم" للحافظ على سلامة الطلاب

كتب محمود طه حسين

بعد مصرع طالب ببيارة مدرسة بالغربية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة اجراءات للحافظ على أمن وسلامة الطلاب فى المدارس، اليوم السابع" يقدم فى 15 خطوة ضوابط الوزارة للحافظ على سلامة الطلاب.

1ـ تشكيل لجان لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع المدارس.

2ـ تقييم أداء كل مديرى المديريات التعليمية.

3ـ مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

4ـ قرار وزارى لمتابعة كل المدارس وتفقد قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية.

5ـ مراجعة شروط السلامة والأمن يوقعون عليها بأنفسهم في تقارير يتم رفعها لرئيس الوزراء.

6ـ تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات.

7ـ الالتزام بمعايير الأمان الخاصة بالمدارس.

8ـ نقل جميع الرواكد فى المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علنى.

9ـ التأكد من تغطية البلاعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومى أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية، وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة.

10ـ عزل أى منطقة عمل بحائط عازل، ويمنع منعًا باتًا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل.

11ـ التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه، والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق.

12، التأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أى أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.

13ـ إعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية.

14ـ إذا حدثت سرقة بأى مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يتم التهاون فى المال العام أو الحفاظ عليه نهائيا.

15ـ أهمية دور مسئول الأمن في المديرية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث.