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بعد قليل.. قمة "السيسى- ترامب" بالبيت الأبيض.. ومظاهرة للجالية فى حب مصر

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:31 م
بعد قليل.. قمة "السيسى- ترامب" بالبيت الأبيض.. ومظاهرة للجالية فى حب مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ودونالدو ترامب - أرشيفية
واشنطن- محمد الجالى
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محمد-الجالى
 
يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قليل بالبيت الأبيض في واشنطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
ومن المنتظر أن تشهد القمة "المصرية - الأمريكية" بحث العلاقات الثنائية فى كافة المجالات بما يساهم فى ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات على صعيد الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، وجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الارهاب والتطرف.
 
من ناحية أخرى، نظمت الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية وقفة أمام البيت الأبيض للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
ورفع أبناء الجالية، الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، ونددوا بالمنظمات "المشبوهة" ورفض ممارسات الجماعة الإرهابية.
 
 
 

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