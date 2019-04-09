بسام راضى: لقاء السيسى وترامب تناول قضايا المنطقة والأمن والإرهاب

كتب محمد شرقاوى

كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل لقاء القمة الذى عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الأمريكى، فى واشنطن اليوم الثلاثاء.

وقال راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد: "لقاء الرئيس ونظيره الأمريكى تناول المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والأمن والإرهاب"، مشيرا إلى أن ترامب قدم الشكر للرئيس السيسى على جهده فى نشر ثقافة حرية الأديان والتسامح، وبناء دور العبادة.

وتابع راضى: "الرئيس الأمريكى أكد أن الثقافة ستنطلق من مصر إلى محيطها الإقليمى، ثم إلى العالم كله، كونها دولة مركزية، تؤثر بقوتها الناعمة فى الدول المحيطة"، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية متشعبة.

وحول ملف ليبيا قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن ما يحدث فى ليبيا، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أكد ثبات الموقف المصرى حول توحيد المؤسسات الليبية، والتحذير من انتشار الميليشيات المسلحة، التى تسفر دائما عن فوضى، فضلا عن أهمية تطبيق اتفاق الصخيرات.

وأضاف راضى أن إشادة ترامب بجهود الرئيس السيسى تعكس الواقع لمصر، ونجاحها فى العديد من الملفات، من بينها مواجهة الإرهاب، وإقرار السلام، والإصلاح الاقتصادى.

وحول ما يطلق عليه صفقة القرن، قال راضى: "هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن، لكن تم التطرق إلى الحديث حول جهود مصر فى احتواء الوضع فى غزة، فضلا عن دورها فى إقرار المصالحة"، مشيرا إلى أن ترامب ثمن جهود مصر بشأن الأزمة الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة أن مصر تعد شريكا أساسيا للولايات المتحدة، حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 8 مليارات دولار، بزادة قدرها 35%، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا تعزيز التعاون العسكرى أيضا.

ولفت راضى إلى أنه من المقرر أن يجتمع السيسى، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.