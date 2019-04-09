video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء جلسة البرلمان الجزائرى لإثبات خلو منصب الرئاسة وتعيين رئيس مؤقت للبلاد

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:23 ص
بدء جلسة البرلمان الجزائرى لإثبات خلو منصب الرئاسة وتعيين رئيس مؤقت للبلاد البرلمان الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر(أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة المشتركة لغرفتى البرلمان الجزائرى (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى) لتعيين رئيس مؤقت للبلاد.

وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم؛ اعتراضًا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا مؤقتا وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرى على أنه " فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء توافد نواب البرلمان الجزائرى على جلسة إعلان خلو منصب الرئاسة

البرلمان الجزائرى يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس مؤقت للبلاد

البرلمان الجزائرى بمجلسيه يجتمع الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن منصب رئيس الجمهورية

البرلمان الجزائرى

الجزائر

اخبار الجزائر

استقاله بوتفليقه

تعيين رئيس مؤقت للجزائر




لا تفوتك
صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة