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بقيمة 100 مليون جنيه..

بدء تطوير 400 منزل ضمن مبادرة "سكن كريم" بالقرى الأكثر احتياجا فى أسيوط

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:00 ص
بدء تطوير 400 منزل ضمن مبادرة "سكن كريم" بالقرى الأكثر احتياجا فى أسيوط جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد
أسيوط ـ محمود عجمي
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قال المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن جهاز التعمير بدأ في تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "سكن كريم " لرفع كفاءة 400 منزلا للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى القرى المستهدفة بمختلف مراكز أسيوط.

وأوضح رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن مبادرة سكن كريم تساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن الاجتماعى، والأوقاف، والإسكان، لتمويل برنامج سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، بقيمة 100 مليون جنيه فى القرى الأكثر احتياجًا في محافظات الصعيد.

وأشار المهندس محمد فوزي النشار، إلي أنه يتم العمل علي تحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية للأسر الأولى بالرعاية وتحسين البنية التحتية للمنازل وبناء الأسقف وترميمها ليكون سكنا كريمًا آمنًا للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة سكن كريم للقري الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المنازل التى يتم العمل بها يتم ترشيحها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.


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