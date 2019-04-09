بالفيديو.. محافظ كفرالشيخ يناقش طلبات الصيادين ويتابع الاستعداد لموسم القمح

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، طلبات ومشاكل الصيادين مع جمعية الصيد الآلى بالبرلس، ومنها حل مشاكل السروح الالتزام بدفع التأمينات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، وحمدى شرابى رئيس جمعية الصيد الآلى بالبرلس، غريب محمد أبو العينين، سكرتير الجمعية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم حل مشكلة التأمينات الخاصة بالصيادين، وأن الكشف الطبى سيتم فورا بدون تأخير، وسيتم فتح التأمينات خلال مدة شهر، للتسهيل على الصيادين بالبرلس، وأن مكتب المحافظ مفتوح أمام جميع الصيادين ويتم التواصل معهم بجميع الوسائل الممكنة للاستماع لطلباتهم وحل مشاكلهم بأسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا بتكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة، مشدداً على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وذلك بعد تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد واللانشات الأمنية الحديثة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.

على جانب أخر تابع محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات التى تمت لتسويق محصول القمح والمرور على الشون والصوامع فى زمام المحافظة، خلال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، بالتزامن مع بدء التوريد ولجان للاستلام وسط تكثيف الرقابة منعاً للتلاعب، كما تم متابعة الموقف الزراعى بالنسبة لمحصول الأرز والقطن بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى مساحة البنجر التى تم تسليمها إلى مصنع السكر بالحامول، بحضور المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة.

قال محافظ كفر الشيخ أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن السعر المعلن من قبَل الحكومة عادل وأعلى من السعر العالمى الذى يشهد انخفاضاً فى البورصات العالمية فى الوقت الحالى، مضيفاً أن السعر تم إعلانه بناء على دراسة تكلفة المدخلات من مستلزمات الإنتاج وحساب مخرجات المحصول من قمح وتبن.

وأضاف أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22%.

وشدد المحافظ، على كافة قيادات ومسئولى المراكز والمدن، بالنزول إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم توفير عبوات «جوت» فى أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى لتوزيعها على المزارعين