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انطلاق اجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى الأربعاء المقبل فى هولندا

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:00 ص
انطلاق اجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى الأربعاء المقبل فى هولندا الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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ينطلق فى مدينة هولندا الأربعاء القادم اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندى، الذي يعقد علي مدار يومى 17-18 الشهر الحالى، برئاسة وزير الرى المصرى ووزيرة المياه الهولندية، وذلك فى إطار التعاون بين الحكومتين منذ عام 1976 فى مجال المياه.
 
وتناول الاجتماع السابق متابعة عدد من الدراسات التى يقوم بها عدد من الخبراء الهولنديين بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية وبدعم من المجلس الاستشارى المصرى الهولندى، ومنها دراسة حماية وتطوير شواطئ مدينة بورسعيد ودراسة تطوير نظم الصرف المغطى ومشروع الإنذار المبكر للأمطار فى مدينة الإسكندرية، ومقترح مشروع لدعم وحدة حسابات الميزان المائى فى مصر، كما تم مناقشة سبل التعاون فى مشروعات الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتعاون فى تطوير ودعم ائتلاف الدلتاوات الذى تراسه مصر خلال الدورة الحالية.
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى فى تصريحات سابقة على أهمية إدراج أولويات الحكومة المصرية ضمن مجالات التعاون المصرى الهولندى واستعراض ادخال نظم الرى الحديث موضحا بعض التجارب التي تمت في هذا المجال والمطلوب التوسع فى تطبيقها.
 
يذكر أن هناك مشروع لحماية وتطوير شواطئ بورسعيد تمت له دراسات مبدئية من خلال المجلس الاستشاري المصري الهولندي ورحبت وزارة الرى فى وقت سابق بإجراء دراسات تفصيلية حول هذا المشروع للمساعدة فى برنامج التعاون المشترك الجديد بين الجانبين في تلك الدراسات.
 
الجدير بالذكر أنه ضمن الأولويات التى تقوم بها وزارة الرى تحسين نوعية المياه كأحد المحاور الهامة فى استراتيجية مصر 2050.

 


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