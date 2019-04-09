انتحار فتاة إثر تناولها قرص سام لحفظ الغلال بسبب الخلافات الأسرية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أقدمت فتاة على الانتحار، إثر تناولها قرص سام لحفظ الغلال بمركز كوم حمادة بالبحيرة، بسبب خلافات أسرية.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين وصول "د. ع. ر" 17 سنة، ومقيمة بمركز كوم حمادة الى مستشفى ايتاى البارود، إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتوفيت فور وصولها .

وبسؤال والدها، أفاد بتناول ابنته قرص خاص بحفظ الغلال، بسبب خلافات أسرية، ولم يتهم أحد فى مصرعها.

تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.