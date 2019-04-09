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الوطنية للانتخابات تتسلم محاضر فرز "تكميلية أشمون" من اللجنة العامة بالمنوفية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:41 م
الوطنية للانتخابات تتسلم محاضر فرز "تكميلية أشمون" من اللجنة العامة بالمنوفية انتخابات أشمون-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محاضر فرز 185 لجنة فرعية بدائرة أشمون بالمنوفية من اللجنة العامة بمحافظة المنوفية، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة رسميا.
 
وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، عن حصول المرشح  أحمد الخشن مرشح مستقبل وطن على 51 ألفا و55 صوتا، والمرشح حاتم مجلع على 17215 صوتا فى جولة الإعادة على مقعد النائب الراحل محمود الخشن عضو مجلس النواب السابق والذى توفى إثر أزمة قلبية حادة.
 
وينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا عقب إضافة أصوات المصريين بالخارج إلى نتائج الداخل.
 
وكانت عملية التصويت قد انتهت أمس بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب،  بدائرة أشمون بالمنوفية ، وبدأت على الفور اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات ، لترسل بعدها محاضر الفرز للجنة العامة بالمحافظة.
 
وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الجولة الأولى، 93 ألف و675 ناخب بنسبة 19,15 فى المائة، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 91ألف و47 صوت بنسبة 97,20 فى المائة، وعدد لأصوات الباطلة 2628 صوت 2,8 فى المائة
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا.

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