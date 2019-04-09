المشدد 7سنوات وغرامة لمتهمين أعيدت إجراءات محاكمتهما فى "أحداث البدرشين"

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لكلا منهما ومصادرة المضبوطات، فى إعادة إجراءات محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب" أحداث البدراشين".

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما غيابيا على المتهمين " إبراهيم عبد الغفار، محمد على عبد الحميد"، بالسجن 7 سنوات فى اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.