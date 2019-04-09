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المتهمان بسرقة محل مجوهرات يعترفان: "كنا بنحفر فى الجدار بعد غلق المحل"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:00 ص
المتهمان بسرقة محل مجوهرات يعترفان: "كنا بنحفر فى الجدار بعد غلق المحل" حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى، فى واقعة محاولة سرقة محل مجوهرات على طريقة فيلم لصوص ولكن ظرفاء.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، بارتكابه للواقعة مع شريكه الهارب وأنهما اتفقا على سرقة محل المجوهرات، فاختمرت فى عقلهم فكرة استئجار غرقة ملاصقة للمحل، وهدم الجدار الفاصل بين الغرفة والمحلل

وأضاف المتهم أنه كان يقوم بكسر الجدار مع شريكه الهارب بعد غلق المحل واستمرار فى هدم الجدار عدة أيام حتى نجحوا فى كسر الجدار، إلا أنهما وجدا خزينة المحل، وهو ما دفعهم للاستعانة بحداد لمساعدتهم فى فتح الخزينة وكسرها، إلا أنه أبلغ عنهم وتم ضبطهم. 

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن يعمل حدادا، أفاد أن المتهمين قاما بالاتفاق معه على كسر خزينة بمحل الذهب، واكتشف أن المتهمين كانا مستأجرين تلك الغرفة بغرض سرقة محل الذهب ولكنهم فشلوا فى فتح الخزينة.

وعلى الفور تم تكثيف التحريات عن الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ظبط أحد المتهمين وبمواجهته اعتراف بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلي نيابة عين شمس التى تباشر التحقيق معهم.

ومن جانبها أمرت نيابة عين شمس بحبس المتهم "محمد.أ.م" 4 أيام علي ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار المتهم شريكه الهارب، لاتهامهما بسرقة محل ذهب.


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