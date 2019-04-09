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المؤبد لـ7 أشخاص أتلفوا 23 فدان بنجر وقمح بأرض زراعية بالشرقية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:08 م
المؤبد لـ7 أشخاص أتلفوا 23 فدان بنجر وقمح بأرض زراعية بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 7 أشخاص بالسجن المؤبد، لقيامهم بإتلاف مساحة 23 فدانا بأرض زراعية منزرعة بنجر وقمح، مملوكة لمدرس بمركز الحسينية.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين، محمد ناجي، وإيهاب كمال، وسكرترية نبيل شكري وأحمد نصر.
 
وتعود أحداث القضية رقم 507 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة منشأة أبوعمر، ليوم 13 يناير، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من النقيب حازم حسن، رئيس مباحث منشأة أبوعمر، يفيد بلاغا من "كمال ال م ط" 54 سنة مدرس ومقيم جزيرة عليوة مركز الحسينية، يتهم فيه كل من " متولي ب س" و"أحمد م ذ" و"إبراهيم م ذ" و"محمد أ ط" و"السيد م ع" و"هاني أ م ج" و"السيد إ م م" مقيمين منشأة أبوعمر، برش مبيد حشري علي محصول البنجر بمساحة 20 فدانا  و3 أفدنة منزعة بمحصول القمح بالأرض الزراعية ملكه وكان ذلك ليلا، مما أدي إلي تلف المحصولين، وأحدثوا تلفيات مثبتة في محضر معاينة الجمعية الزراعية، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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