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المؤبد لعامل متهم باغتصاب ابنته بالشرقية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:43 ص
المؤبد لعامل متهم باغتصاب ابنته بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عاملا اغتصب ابنته الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، حضوريا بالسجن المؤبد.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد،وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.
 
تعود أحداث القضية رقم 37877 لسنة 2018 جنايات مركز أبوكبير، ليوم 5 أكتوبر، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد بلاغا من ربة منزل تتهم فيه زوجها "ع م ع ع" 47 سنة عامل ومقيم قرية تابعة لمركز أبوكبير، بهتك عرض نجلتهما "م" 10 سنوات.
 
وتبين من تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير، بأن الطفلة "م" 10 سنوات قامت بإخبار والدتها "ش إ " 30 سنة ربة منزل، بقيام والدها بالتعدي عليها جنسيا، وتوصلت التحريات إلي صحة الواقعة وقيام الأب بارتكاب الواقعة وهتك عرض ابنته، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من بنطال المجني عليها والمقدم منها قد تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دم المتهم، وتم إحالته من قبل النيابة العامة محبوسا إلي جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

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