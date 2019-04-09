الكويت تحتضن اجتماع لسفراء دول (ناتو) ودول مجلس التعاون الخليجى

كتب مصطفى عنبر

عقد سفراء دول منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الكويت، وسفراء دول مجلس التعاون اجتماعا اليوم،الثلاثاء، خلال زيارتهم إلى المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ومبادرة اسطنبول للتعاون (NATO – ICI Regional Centre)، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح.

وقال جهاز الأمن الوطني الكويتي - في بيان صحفي - إن هذا الاجتماع وزيارة المركز، تأتي للتعرف على دور وإنجازات المركز منذ افتتاحه في الكويت عام 2017، من خلال جولة في مرافقه.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي بالتزامن مع الاحتفالات التي يشهدها حلف شمال الاطلسي (ناتو)، بمناسبة الذكرى السبعين على إنشائه.

وأشار البيان الى أنه جرى - على هامش الزيارة - مباحثات بين رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح، وسفير رومانيا وسفارة نقطة الاتصال مع حلف الناتو دانيال تيناسي، تطرقت الى أهم القضايا المشتركة، بالاضافة الى استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وكذلك بحث اهم القضايا المشتركة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.