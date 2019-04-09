وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/، رداً على سؤال إذا ما كان قرار محكمة ستراسبورج متوقعاً بالنسبة إلى الكرملين - " لقد كان غير متوقع ومن الصعب قبوله"، مضيفا "لدينا وزارة العدل وهذا الموضوع يدخل في اختصاصاتها".

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أقرت بأن روسيا انتهكت العديد من بنود ومواد المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار الحكم على المعارض الروسي نافالني بالإقامة الجبرية في قضية "ايف روشيه"، وحكمت بدفع 20 ألف يورو له تعويضاً عن الأضرار المعنوية.

يُذكر أن الأخوين أليكسي وأوليج نافالني تمت إدانتهما من قبل محكمة روسية بسرقة أكثر من 26 مليون روبل (450 ألف دولار) من شركة "إيف روشيه الشرق" في ديسمبر 2014، وأكثر من 4 ملايين روبل (70ألف دولار) من شركة أخرى وغسل أكثر من 21 مليون روبل (333 ألف دولار).

وقد ُحكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني بـ 3.5 سنة مع وقف التنفيذ، وسجن أخاه أوليج نافالني 3.5 سنة، وكان نافالني قد أعلن أن هذا الحكم مسيس بسبب معارضته لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.