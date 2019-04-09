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الكاتدرائية تستضيف مهرجانا للألحان والترانيم القبطية نهاية إبريل

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:00 ص
الكاتدرائية تستضيف مهرجانا للألحان والترانيم القبطية نهاية إبريل الفنان ماجد سرور عازف القانون
سارة علام
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يستضيف مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، النسخة الأولى من مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية وذلك مساء الـ30 من إبريل الجارى.

من جانبه، أعلن المخرج ملاك منسي رئيس المهرجان الانتهاء من كافة التحضيرات النهائية للمهرجان الأول للألحان والترانيم القبطية والذي يستضيف رواد الألحان والترانيم بالكنيسة القبطية .

يشارك بالمهرجان الفنان ماجد سرور عازف القانون والقس  موسي رشدي من الكاهن بكنيسة إنجلترا، والقس جوزيف جون الكاهن بدولة جنوب السودان والمرنمة فيفيان من الولايات المتحدة الامريكية.

تكرم النسخة الأولى من المهرجان المعلم إبراهيم عياد رئيس فريق مرتلى الكاتدرائية وعدد من رواد الألحان الكنسية بينهم المعلم جاد لويس والدكتورة هناء طانيوس والمهندس جورج كيرلس و الفنان فيصل فؤاد.

 

 

 


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الكاتدرائية

الالحان الكنسية

مهرجان سيمفونى




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