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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:49 م
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"القومى للطفولة" يستقبل وفدا يمثل 16 دولة للتعرف على تجربة مصر فى حماية الأطفال

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:47 م
"القومى للطفولة" يستقبل وفدا يمثل 16 دولة للتعرف على تجربة مصر فى حماية الأطفال الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام
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استقبلت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس وفدا من ممثلى 16 دولة بالمنطقة، وأعضاء المكتب الإقليمى بعمان، وأعضاء المركز الرئيسى ليونيسف)، بهدف التعرف التجربة المصرية الناجحة،  فى مجال حماية حقوق الطفل، بعد اختيار مصر كنموذج استرشادى فى مجال حماية الطفل على مستوى الشرق الأوسط.
 
تأتى هذة الزيارة على هامش اجتماعات المكتب الإقليمى لليونيسف، التى تعقد فى مصر فى الفترة من (6 – 12) إبريل الجارى.
 
وفى هذا الصدد أشادت " العشماوى" باختيار مصر كنموذج استرشادى فى مجال حماية الطفل على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى امتلاك آليات عديدة على المستوى المركزى والمتمثل فى خط نجدة الطفل 16000 وآليات لا مركزية على مستوى المحافظات والمراكز كالجان حماية الطفل العامة والفرعية. 
 
وأوضحت " العشماوى" أن المجلس اتخذ خطوات ملموسة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ممثلة فى توفير مظلة لحماية حقوق الأطفال من كافة الانتهاكات وحماية حقوقهم ايضاً التي كفلها لهم القانون بالاتفاقيات الدولية، مؤكدة على الدور المحورى الذى يقوم به كل الشركاء الفاعلين داخل منظومة حماية الطفل من رصد الظواهر المجتمعية التى تؤدى إلى تعرض الطفل للخطر بالإضافة إلى التدخل الفورى مع كل أشكال العنف والإساءة.
 
 واستعرضت " العشماوى" إنجازات خط نجدة الطفل 16000 والهيكل التنظيمى والإدارى الخاص به، إلى جانب نتائج حملة التنمر وآليات المتابعة والتقييم المرحلية التى ينتهجها المجلس.
 
كما حرص الوفد على تفقد نموذج لأحد لجان حماية الطفل الفرعية بحي المرج بمحافظة القاهرة للتعرف على آليات الإحالة والتعاون والتنسيق والتشبيك مع خط نجدة الطفل 16000 لحماية ورفع الخطر عن الأطفال.
 
وفى هذا الصدد أثنى الوفد على دور المجلس في تفعيل شبكة قومية للطفل ممثلة في لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات بما يحقق دعما لمبدأ إتاحة الخدمات ووجود شركاء مجتمعيين، فاعلين للخط لديهم القدرة على سرعة التحرك نحو اى خطر قد يتعرض له الطفل.
 
كما أشاد الوفد بسياسات حماية الخصوصية المتبعة في إدارة الحالات، ودور المجتمع المدني كعضو في لجنة الحماية الفرعية حيث عرض ممثل المجتمع المدني الدور الفاعل الذي يقوم به في رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر ولاسيما المتسربين من التعليم وتنفيذ المبادرات داخل المدارس لرفع الوعي بخطورة بعض القضايا التي تخص الأطفال كزواج الأطفال والتنمر وختان الإناث. 
 
كما أبدى الوفد إعجابه بأعمال التطوير التي شهدها خط نجدة الطفل 16000 ، مشيدا بالدور التكاملي للوحدات الداعمة للخط كوحدة الدعم القانوني والتي تقدم كافة الخدمات القانونية لأطفال، وغرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل التي تعمل على تقديم الدعم النفسي وخدمات إعادة التأهيل للأطفال المعرضين للخطر ووحدة الرصد والإعلام الملحقة بخط النجدة والتي تقوم بأعمال رصد الانتهاكات الخاصة بالأطفال من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

 


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الامومة والطفولة

الشرق الاوسط

حماية الطفل

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