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القبض على هارب من السجون فى أحداث 25 يناير بمدينة رأس سدر

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:10 م
القبض على هارب من السجون فى أحداث 25 يناير بمدينة رأس سدر ضبط متهم - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ألقت قوات أمن جنوب سيناء على أحد الهاربين من السجون فى أحداث 25 يناير بوادى سدر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

كانت المعلومات توافرت لدى المقدم شريف الفقى رئيس مباحث رأس سدر تفيد باختفاء "سيد عودة سعيد سلامة 33 سنة" مقيم أبوصويرة برأس سدر بمنطقة وادى سدر لهروبه من السجون فى أحداث 25 يناير فى قضية إتجار فى المخدرات والمحكوم ضده بالمؤبد 25 عاما.

وعلى الفور تم عرض المعلومات على العميد عبد الرحمن مأمون وكيل إدارة البحث والعقيد محمد الدهشان رئيس فرع البحث الجنائى بخليج السويس واللذان قاما بعرض المعلومات على اللواء أحمد أبوعقيل مدير أمن جنوب سيناء واللواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية اللذان أمرا بسرعة ضبط المتهم.

وتم عمل حملة بقيادة العميد عبد الرحمن مأمون وكيل إدارة البحث الجنائى والعقيد محمد الدهشان رئيس فرع البحث بخليج السويس، والمقدم شريف الفقى رئيس مباحث رأس سدر، وتمكنا من ضبط المتهم مختبأ داخل وادى سدر وبالكشف عنه تبين أنه هارب من ليمان أبوزعبل فى أحداث 25 يناير فى القضية رقم 1404 لسنة 2010 جنايات الشروق "مخدرات" والمحكوم فيها بالمؤبد، تم عمل اللازم وتحرير محضر ضبط وإحضار للمتهم، وأخطرت الجهات الأمنية بالمحافظة لترحيل المتهم إلى محبسة لقضاء عقوبته.

 


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