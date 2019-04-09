"القائد الطيار".. 6 صور للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى

كتب محمد عبد العظيم

استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وفد من برنامج تمكين المرأة العربية فى مهام حفظ الأمن والسلام المقام فى أبوظبى والذى يهدف إلى تطوير قدرات المرأة العربية وإمكاناتها للمشاركة فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام حول العالم، وفيما يلى ننشر 6 صور تاريخية للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى خلال فترات من خدمته بالجيش الإماراتى وبالتحديد فى سلاح الطيران.

الشيخ محمد بن زايد فى بداية حياته العسكرية

ويملك الشيخ محمد بن زايد خلفية عسكرية، إذ تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية فى المملكة المتحدة حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العامودى والطيران التكتيكى والقوات المظلية، ومن ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شغل سموه مناصب عدة فى القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط فى الحرس الأميري- قوات النخبة فى دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى طيار فى القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصبه الحالى نائبًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى

وساهم الشيخ محمد بن زايد فى تطوير القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث التخطيط الاستراتيجى والتدريب والهيكل التنظيمى وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة.



الشيخ محمد بن زايد



الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ محمد بن راشد





صورة للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى