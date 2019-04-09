video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"القائد الطيار".. 6 صور للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:32 م
"القائد الطيار".. 6 صور للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وفد من برنامج تمكين المرأة العربية فى مهام حفظ الأمن والسلام المقام فى أبوظبى والذى يهدف إلى تطوير قدرات المرأة العربية وإمكاناتها للمشاركة فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام حول العالم، وفيما يلى ننشر 6 صور تاريخية للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى خلال فترات من خدمته بالجيش الإماراتى وبالتحديد فى سلاح الطيران.

 

الشيخ محمد بن زايد فى بداية حياته العسكرية

الشيخ محمد بن زايد فى بداية حياته العسكرية

ويملك الشيخ محمد بن زايد خلفية عسكرية، إذ تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية فى المملكة المتحدة حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العامودى والطيران التكتيكى والقوات المظلية، ومن ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شغل سموه مناصب عدة فى القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط فى الحرس الأميري- قوات النخبة فى دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى طيار فى القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصبه الحالى نائبًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

 

 

الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى

 

الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى

وساهم الشيخ محمد بن زايد فى تطوير القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث التخطيط الاستراتيجى والتدريب والهيكل التنظيمى وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

الشيخ محمد بن زايد تدرج فى المناصب العسكرية داخل الامارات
الشيخ محمد بن زايد 

 

الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ محمد بن راشد

 
صورة للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى
صورة للشيخ محمد بن زايد بالزى العسكرى

 

صورة لولى عهد أبوظبى بالزى العسكرى
صورة لولى عهد أبوظبى بالزى العسكرى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد يستقبل رئيس نيجيريا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

الشيخ محمد بن زايد يستقبل وفد تمكين المرأة العربية فى مهام حفظ السلام

محمد بن زايد: منح رئيس الوزراء الهندى وسام زايد تقديرا لجهوده

الامارات

اخبار الامارات

محمد بن زايد

صور محمد بن زايد




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة