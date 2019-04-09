الطب البيطرى بالأقصر يقود حملات يومية لمواجهة وإعدام "الكلاب الضالة" بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

"الكلاب المسعورة أزمة كبيرة لعدد من القرى والنجوع بالأقصر فكل يوم تستقبل المستشفيات الأطفال والكبار المصابين بعض الكلاب الضالة والمسعورة، ولذلك تم إطلاق حملات مكثفة فى مختلف أنحاء مدن وقرى المحافظة لمواجهة تلك الأزمة والقضاء على تلك الكلاب الضالة نهائياً لحماية المواطنين"، بتلك الكلمات تحدث العميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى باسم محافظة الأقصر.

يضيف العميد صلاح المندوه لـ"اليوم السابع"، أنه تم القضاء على أعداد كبير من الكلاب الضالة بشوارع المدن والقرى خلال الفترة الماضية، وذلك عقب تكرار الشكاوى من المواطنين ولحماية الأفواج السياحية أيضاً التى تتوافد على مدينة الأقصر التاريخية بصورة يومية وعلى مدار الساعة ويقضون ليالى ساحرة فى الشوارع وكورنيش النيل، مؤكداً على أن الحملات مستمرة بصورة يومية للقضاء على كافة الكلاب الضالة المسعورة من الشوارع برعاية رجال مديرية الطب البيطرى التى تتخذ كافة الإجراء اللازمة بصورة قانونية تماماً فى القضاء على تلك الظاهرة التى انتشرت خلال الفترة الماضية بالمحافظة.

ويؤكد العميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى باسم محافظة الأقصر، أنه بعد تكرار الشكاوى من المواطنين لرجال مجالس المدن المختلفة وإصابة عدد من الأطفال والكبار من الكلاب الضالة وعلاجهم بالمستشفيات، وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تعليماته لمديرية الطب البيطرى، بضرورة البدء فى إعادة تفعيل خطة مكافحة الكلاب الضالة بشوارع مدن وقرى محافظة الأقصر، بالوسائل المتبعة والتى تتبعها المديرية حسب التعليمات الواردة من الوزارة.

على الفور أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور عاطف أحمد على، عن تشكيل لجنة لتفقد القرى والمدن بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمواجهة الكلاب الضالة عقب إصابة 5 أطفال بقرى مدينة إسنا، للحفاظ على أرواح المواطنين والأطفال، والذين وصلوا لاستقبال مستشفى إسنا العام مصابين بجروح جراء عقر أحد الكلاب الضالة بقريتى حاجر العضايمة وكومير بمدينة إسنا، وتم علاجهم وخرجوا من المستشفى بصورة جيدة.

ويؤكد الدكتور أحمد محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أن المديرية تقود حملات متكررة لمكافحة الكلاب الضالة بطريقة آمنة لا تؤثر بشكل أو بآخر على حدوث خلل فى التوازن البيئى، حيث إن هناك طريقة جديدة بدأت فى أغلب أنحاء الجمهورية لمكافحة الكلاب الضالة وهى عملية إخصاء الذكور وتعقيم الإناث، كما أن المديرية تشن حملات بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق وجهاز شئون البيئية، ويكمن دور المديرية فى توفير المادة السامة المستخدمة فى مكافحة ومقاومة الكلاب الضالة عن طريق توفير الاعتمادات المالية من المحافظة من الصندوق الخاص بكل مركز، ويتم التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المادة لتوفيرها واستخدامها فى الحملات.

ويضيف مدير الطب البيطرى بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تقوم بإعداد الطعم وبه المادة السامة ويتم تقديمها للكلاب الضالة فى مختف أماكن انتشارها بكثافة وذلك للتمكن من القضاء على اكبر عدد منها، موضحا الوحدات المحلية لها دور أساسى فى عمليات المكافحة وهو رفع المخلفات والقمامة بشكل دائم على مدار ساعات اليوم، ويتم رفع الكلاب النافقة فى سيارات القمامة ونقلها إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الصحى الآمن، وتحت إشراف كامل من جهاز شئون البيئة.

وعن طرق الإبلاغ عن الكلاب الضالة يقول الدكتور أحمد محمد على، أن هناك طريقتين للإبلاغ عن الكلاب الضالة، حيث يمكن الاتصال بغرفة العمليات بالمديرية التابع لها المواطن أو الذهاب لها للتبليغ بأماكن وجود الكلاب، كما يمكن الاتصال بمكتب رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والأمراض المشتركة وهو (0237481764)، وهناك لجنة تتكون من طبيب بيطرى بالإضافة إلى ممثل من وزارة البيئة ومسؤول من المحليات تتوجه لجنة لمكان الشكوى ويتم التعامل مع هذه الكلاب، موضحاً أن رقم الخط الساخن للتبليغ عن وجود كلاب ضالة هو 19561.

وفى مدينة إسنا أكثر المدن تعرضاً لهجمات الكلاب المسعورة لطبيعة القرى القريبة من المناطق الجبلية، يقول الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة الطب البيطرى بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، أنه تم على مدار الـ4 شهور الماضية منذ ديسمبر 2018 وحتى مارس 2019 إعدام أكثر من 470 كلبا ضالا بالشوارع، وذلك فى حملات تخرج يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع، وذلك بإشراف الدكتور اسامه عبد الخالق رئيس قسم اللحوم بالإدارة و2 عمال.

ويضيف الدكتور محمد الرشيدى لـ"اليوم السابع"، أن الحملات تخرج يومى الاثنين والخميس بعد منتصف الليل، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمديرية الطب البيطرى بالبدء، بتفعيل خطة مكافحة الكلاب الضالة بشوارع مدن وقرى محافظة الأقصر، بالوسائل المتبعة والتى تتبعها المديرية حسب التعليمات الواردة من الوزارة، مؤكداً على أن الحملات تضم قوة من شرطة المرافق لتأمين المشاركين بالحملة خشية اعتراضهم من جانب الأهالى، وأغلب الشكاوى تأتى من النجوع والحواجر القريبة من الجبال والبيئة الزراعية المحيطة بها، مؤكداً أنه يبلغ متوسط عدد الشكاوى التى تتلقاها الإدارة بسبب الكلاب الضالة بالقرى والنجوع أكثر من 75 بلاغا شهرياً.

ويؤكد مدير الطب البيطرى بإسنا، أن العض من الكلاب الضالة والمسعورة قد تؤدى للإصابة بمرض "السعار" القاتل للبشر، وعن أعداد الهجمات على الأهالى يقول أنه خلال العام الحالى فى الـ3 شهور الماضية بلغت حالات العقر من الكلاب أكثر من 120 حالة بالشوارع والقرى والنجوع، مؤكداً على أن رجال الطب البيطرى لا يستخدمون حالياً الخرطوش كما كان فى الماضى، ولكن يتم استخدام مواد سامة تدعى "سلفات الاستركنين" مثل المبيدات الحشرية، والتى مسموح بها دولياً فى مكافحة الكلاب الضالة.