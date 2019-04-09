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الصناعات الغذائية تستهدف دعما فنيا لـ100 شركة صغيرة بنهاية 2019

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:00 ص
الصناعات الغذائية تستهدف دعما فنيا لـ100 شركة صغيرة بنهاية 2019 محمود البسيونى يتوسط الصورة - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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قال محمود البسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة بدأت منتصف مارس فى تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج ازدهار الخاص بتطوير الشركات النامية فى قطاع الصناعات الغذائية، والذى تقوم بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لتقديم الدعم الفنى للشركات النامية.

وقال البسيونى لـ”اليوم السابع”، إنه بنهاية المرحلتين الأولى والثانية تم دعم 40 شركة فى مجالات التخطيط الاستراتيجى، ودراسات السوق، والتسويق، والنفاذ إلى الأسواق، والتمويل وغيرها، لافتا إلى أنه من المستهدف دعم إجمالى 100 شركة بنهاية المرحلة الثالثة للبرنامج بنهاية عام 2019، وكان البرنامج قد بدأ تنفيذه مطلع عام 2018.

وأشار مدير الغرفة، إلى أنه سعيا لضمان استمرارية البرنامج حتى بعد انتهاء مدته، قامت الغرفة بتأهيل 10 خبارء محليين لاستمرار تقديم الخدمة واستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات، لافتا إلى أنه تم منح الفرصة لـ5 شركات من المشاركين لعرض منتجاتهم من خلال جناح الغرفة بمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائى المنعقد خلال الفترة من 7 – 9 أبريل الجارى.

وأوضح البسيونى أنه من أهم معايير اختيار الشركات المشاركة فى البرنامج هى أن تكون عضوة فى الغرفة، ويتراوح معدل نموها السنوى ما بين 20 – 25%، كما تمنح أولوية للشركات التى تزيد فيها نسبة تشغيل الإناث وشركات الصعيد، والشركات التى لديها أولوية فى خطة التسويق لأفريقيا.


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