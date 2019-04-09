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الصحة: 1.5 مليون متردد على مستشفيات المراكز الطبية خلال الربع الأول من 2019

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:36 م
الصحة: 1.5 مليون متردد على مستشفيات المراكز الطبية خلال الربع الأول من 2019 وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور محمد السيد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن عدد المترددين على مستشفيات الأمانة منذ يناير حتى مارس 2019 بلغ (1.5) مليون مريض ما بين مترددين على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ والاستقبال ،كما تم إجراء (31547) عملية جراحية ما بين صغيرة ومتوسطة وكبرى ومتقدمة وإجراء غسيل كلوى لـ (61817) حالة خلال الفترة ذاتها.
 
وأشار ضاحى فى تصريحات اليوم أن المستشفيات التابعة للأمانة والتى تجري عمليات القلب كالقسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح هي (معهد ناصر- الشيخ زايد التخصصى - الأقصر الدولى - الزيتون التخصصى - العجوزة - شرق المدينة - قلب المحلة - قلب دمياط - قلب سوهاج - قلب مطروح - دار الشفاء) أجرت خلال الـ 3 شهور الثلاثة الماضية  (2912) قسطرة تشخيصية و(2114) قسطرة علاجية بإجمالى (5026) عملية.
 
وأضاف أن أمانة المراكز الطبية تقوم بالإشراف على (12) مركز أورام تغطى معظم أنحاء الجمهورية  (مركز أورام معهد ناصر ومركز أورام السلام وأورام دار السلام بالقاهرة الكبرى ومركز أورام أسوان وأورام المنيا وأورام قنا وأورام سوهاج بالإضافة إلى مركز أورام دمنهور بالبحيرة والقباري بالإسكندرية  وأورام دمياط وأورام طنطا وأورام ميت غمر بالدقهلية ) وفى خلال الربع السنوى الأول من 2019 تم تقديم خدمات العلاج الإشعاعى لـ (25057) مريض كما  تم تقديم خدمات الكيماوى لـ (51645) مريض بإجمالى (76702) مريض أورام .
 

 


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