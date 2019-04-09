الصحة: فحص 9.8 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 9 ملايين و 862 ألف و 811 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، لطلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، وحتى مساء أمس الإثنين.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص مليون و 561 ألف و 810 طالب منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى وحتى مساء أمس، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص 960 ألف و 730 طالب بالشرقية 235 ألف و419 طالب بالدقهلية و 185 ألف 365 طالب بالمنيا و 162 ألف و 902 طالب بالغربية و17 ألف و 394 طالب بالوادي الجديد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص 3 مليون و 202 ألف و 989 طالباً فى المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و 98 ألف و 12 طالباً في 11 محافظة و هى: الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهى بنهاية شهر أبريل الحالى، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.