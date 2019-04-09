الصحة ترفع درجة الاستعداد للقصوى لإنهاء قوائم انتظار العمليات قبل شهر رمضان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن الانتهاء من إجراء من 128 ألف و542 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى مساء أمس؛ لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوجيهات الوزيرة بالانتهاء من كافة العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان المبارك، فقد ارتفع متوسط إجراء العمليات اليومي من 697 عملية يوميًا إلى 1024 عملية يوميًا، وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة، وخاصةً في تخصصات "القلب المفتوح، والقساطر القلبية، والرمد".

وأوضح مجاهد، أن عدد العمليات التى تم إجراؤها من ضمنها 65 ألف و323 عملية قسطرة قلب، و12 ألف و165 جراحة قلب مفتوح، و32 ألف و697 جراحة رمد، و4692 جراحة مخ وأعصاب، و6103 جراحة عظام، و6326 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 943 زراعة قوقعة، و136 زراعة كلى، و157 زراعة كبد.

وأكد مجاهد، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 84910 عملية جراحية، جميعها بالمجان ولا يتحمل المرض أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحا Hن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة العاملة بالمنظومة بما يعمل على إنهاء عدد أكبر من العمليات الجراحية قبل بداية شهر رمضان الكريم، فضلاً عن إعادة توزيع الحالات في المحافظات التي بها تكدس على محافظات أقرب لها وبها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى، على أن يتم نقل المرضى بين المحافظات من خلال وسائل نقل مريحة ومجانية.