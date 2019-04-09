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الشرطة السودانية توجه منسوبيها بعدم التعرض للتجمعات السلمية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:20 م
الشرطة السودانية توجه منسوبيها بعدم التعرض للتجمعات السلمية الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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أصدرت قوات الشرطة السودانية، توجيهات لجميع منسوبيها في المركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، وأن تتوجه قواتها من أجل القيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية، اللواء هاشم علي عبد الرحيم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن قوات الشرطة ظلت تؤدي واجباتها في إطار القانون.

 

وأضاف "بعد اطلاع هيئة الإدارة على تطورات الأحداث الأمنية والجنائية في البلاد، أصدرت توجيهاتها لكل قوات الشرطة بالمركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، وأن تتوجه للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة".

 

وتابع أن هيئة إدارة الشرطة إذ تصدر هذه التوجيهات تتوجه بالتحية والتقدير لقوات الشرطة التي ظلت وفية لواجباتها في تجرد ومهنية ومسئولية، وتترحم على الشهداء من المواطنين والشرطة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، وتدعو بالشفاء العاجل لكل جريح.

 

وناشد عبد الرحيم المواطنين مراعاة السلمية والبعد عن التخريب، مؤكدا جاهزية الشرطة لتلقي البلاغات الجنائية عبر الرقم الموحد 999 وأقسامها كافة.

 

وختم حديثه بالدعاء لله تعالى أن يحفظ البلاد آمنة مطمئنة، وأن يجنبها الفتن، ويوحد كلمة أهل السودان إلى رشد وتوافق يعزز الاستقرار والانتقال السلمي للسلطة.

 


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