video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": فحص 462.400 ألف طن بطاطس معدة للتصدير تخلو من العفن البنى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:00 ص
"الزراعة": فحص 462.400 ألف طن بطاطس معدة للتصدير تخلو من العفن البنى بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم فحصة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير منذ بدء  موسم التصدير وحتى 7 من شهر إبريل الجارى بلغ 462 ألف و400 طن، وجارى الفحص بمعامل المشروع .

وأضافت مدير مشروع العفن البنى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك شحنات حاليا  يتن فحصها  بمعامل  مشروع الفن البنى ، مؤكدة  أن جميع الشحنات التى تم فحصها  من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بد التصدير ، تنطبق عليها  جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى.

كانت  وزارة الزراعة  ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدء الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

وأكد  تقرير لوزارة الزراعة، أن  كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير الزراعة :اقامة أكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائى والطبى بالشرق الأوسط

"الزراعة": توفير جميع الأسمدة الصيفية لـ650 ألف فدان تابعة لأرض الإصلاح

ننشر الخريطة الزراعية الصيفية لأصناف الذرة والقطن.. "الزراعة" تعلن توزيع 28 صنفا مبكر النضج وعالى الإنتاجية.. "الخدمات والمتابعة": صرف شيكارتين أسمدة للفدان.. وشركات الإنتاج تتعهد بتغطية احتياجات السوق المحلى

وزارة الزراعة

فحص البطاطس

تصدير البطاطس

مشروع العفن البنى

المنتجات الزراعية

بطاطس المائدة




لا تفوتك
صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة