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الرى: "الاستجابة لندرة المياه" موضوع أسبوع القاهرة للمياه العام الحالى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:00 ص
الرى: "الاستجابة لندرة المياه" موضوع أسبوع القاهرة للمياه العام الحالى الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى
كتبت أسماء نصار
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أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموضوع الرئيسى لمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده فى الفترة من 20-24 أكتوبر تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه" من خلال محاور فرعية تغطى مجموعة واسعة من ندرة المياه.
 
ويعقد أسبوع القاهرة للمياه للمرة الثانية فى مصر بالنصف الثاني من أكتوبر المقبل بالتعاون مع الشركاء الدوليين منهم "الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الفاو"، كما يشهد ملتقي لصناع القرار وصانعي الفكر والعلماء والخبراء، وبما يتيح الفرصة أمام المشاركين لمناقشة قضايانا الإقليمية والمحلية ومعرفة كيف ينظر إليها الآخرون والمساهمة فى حلها.
 
وناقش المؤتمر العام الماضى خمس محاور رئيسية هي إدارة المياه من أجل التنمية المستدامة، تغير المناخ والبيئة، ندرة المياه والصحة والصرف الصحي :  التحديات والفرص، العلم والتكنولوجيا والابتكار والمياه العابرة للحدود وتقاسم الموارد المائية، ويشارك في المؤتمر العديد من الجهات والمنظمات الدولية.
 
يذكر أنه فى ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز هذا، وتشير التقديرات الاولية لنقص المياه المتجددة في مصر بــ 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم.
 

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