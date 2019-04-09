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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:11 م
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متعلقة باستيراد مستلزمات الإنتاج

الرقابة الصناعية : ضبط مصانع وهمية ومخالفات بمليار جنيه

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:00 م
الرقابة الصناعية : ضبط مصانع وهمية ومخالفات بمليار جنيه إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية،
كتب – إسلام سعيد
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أعلن إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة نجحت خلال شهر مارس 2019، فى ضبط مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار تقارب مليار جنيه بعدة مصانع بالإسكندرية والبحيرة ومحافظات أخرى.

جاء ذلك فى تقرير أعدته وحدة مستلزمات الإنتاج بالمصلحة ،أطلع "اليوم السابع" عليه، عن المصانع التى تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج، وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بالمستلزمات التى تم استيرادها لإغراض إنتاجية أو خدمية، وضمان استغلالها فى الغرض المستوردة من اجله.

وأضاف رئيس الرقابة الصناعية، أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات والمصانع المخالفة ، مشيرا الى  أن هذه التحركات تأتى تنفيذا للقرار الوزارى رقم 1236 لسنة 2017 والذى يخول للرقابة الصناعية ، متابعة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية حفاظا على حق المواطن فى موارده ومنع الاستيراد العشوائى.

وأعلن إبراهيم المناسترلى، عن ضبط أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة البحيرة  ، يقوم باستيراد أقمشة ومعدات تقدر بـ 233.3 مليون جنيه، باستخدام سجل صناعى وهمى، إضافة إلى ضبط مصانع أخرى بالإسكندرية، تبين أن جميعها مغلقة، وقد استوردت أقمشة بـ 688 مليون جنيه.


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