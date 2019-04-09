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الرئيس الفنلندى: العقوبات ضد روسيا باقية إلى أن تغير موسكو موقفها

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:24 م
الرئيس الفنلندى: العقوبات ضد روسيا باقية إلى أن تغير موسكو موقفها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن العقوبات المفروضة على روسيا باقية إلى أن تغير موسكو موقفها من الموضوعات التي فرضت العقوبات بسببها.

 

وقال نينيستو، خلال منتدى القطب الشمالي في بطرسبورج اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": "لقد فُرضت العقوبات بسبب تصرفات روسيا، وستبقى كما هي ما لم يتغير موقف موسكو".

 

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس المنتدى أن مستقبل بلاده لا يعتمد على العقوبات، وإنما على إبداع الروس أنفسهم.

 

وقال بوتين بهذا الشأن: "إن مستقبل روسيا لا يعتمد على العقوبات، بل يعتمد علينا فقط.. هذا المستقبل يعتمد على أي مدى يمكننا تحويل نظامنا السياسي بشكل فعال، وبأي مدى سيكون ديمقراطيًا، فهو يعتمد على الطاقة الإبداعية لمواطنينا".

 


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