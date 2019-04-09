"الدفاع الروسية": وزراء دفاع 35 دولة يشاركون فى مؤتمر موسكو للأمن

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن وزراء دفاع 35 دولة أكدوا المشاركة فى مؤتمر موسكو للأمن، الذى سيجرى خلال الفترة (23-25) أبريل الجارى، مشيرا إلى أن سوريا والدرع الصاروخى والتعاون العسكرى على جدول أعمال هذا المؤتمر.

وقال شويجو - فى تصريح اليوم الثلاثاء "نتوقع مشاركة وفود عسكرية وخبراء من أكثر من مائة دولة، حيث أكد وزراء دفاع 35 دولة مشاركتهم فى هذا المؤتمر".

وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن قضايا حيوية لتعزيز الاستقرار العالمى والإقليمى، وهزيمة الإرهابيين فى سوريا والتسوية السياسية للأزمة السورية والجوانب الإنسانية لإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراع وعودة اللاجئين.

وأشار إلى أن موضوع الدرع الصاروخى الأمريكى سيكون - أيضا - من ضمن موضوعات النقاش، بجانب التعاون العسكرى بين روسيا والدول المشاركة فى المؤتمر .