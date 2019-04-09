الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابى فى سيناء

كتب : أحمد جمعة

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية للشرطة فى الشيخ زويد فى سيناء وأسفر عن استشهاد سبعة مواطنين من بينهم طفل وأربعة من أفراد الشرطة المصرية وإصابة 26 مدنياً.

وجدد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع الحكومة والشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى والذى يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار مصر ، وعبر عن أحر التعازى بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، كما أكد وقوف المملكة الأردنية إلى جانب الأشقاء فى مصر فى مواجهة الإرهاب .