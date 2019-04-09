الجمارك الصينية تحتجز سيارات "مرسيدس" لاحتوائها على مكونات دون المعايير

بكين (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية احتجاز سيارات من طراز "مرسيدس - بنز" مستوردة تحتوى على أجزاء للتحكم فى انبعاثات العادم دون المستوى المطلوب.

وذكرت الإدارة – فى بيان اليوم - أنه تم العثور على 308 سيارات "مرسيدس-بنز" مستوردة تحتوى على أجزاء دون المستوى المطلوب، موضحة أنه خلال عمليات التفتيش العشوائى، وجدت سلطات الجمارك المشكلة فى بعض سيارات مرسيدس-بنز "جى أل إى" و "كوبيه جى أل إى" و "جى أل إس".

وقالت إنها عثرت على محول المحفز ثلاثى الاتجاهات، وهو جهاز للتحكم فى انبعاثات العادم، فى تلك المركبات غير متوافق مع معلومات السيارة المقدمة للسلطات البيئية الصينية بواسطة شركة مرسيدس-بنز (تشاينا) لبيع السيارات.

وأرجعت شركة مرسيدس-بنز (تشاينا) المشكلة إلى نظام معلومات تزويد الأجزاء القديم الذى فشل فى التحقق من توافق بعض النماذج.

وأضافت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن من بين المركبات التى تعانى من هذه المشكلة، تم بيع 279 سيارة للعملاء، وأن 29 سيارة حاليا فى المخازن بالموانيء، مشيرة إلى أنه تم حجز المركبات المتأثرة فى الموانيء، وتوجيه السلطات المعنية بمتابعة عمليات الإصلاح الفنى التى ستقوم بها الشركة والإفراج عن المركبات فقط فى حالة استيفائها للمعايير بعد إجراء الإصلاح.

ولفتت الإدارة إلى أنها طلبت أيضا من الشركة المعنية سحب السيارات المبيعة واستبدال الأجزاء التى توجد بها المشكلة للتخلص من المخاطر.