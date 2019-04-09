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الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص لوزير البترول للتعاقد واستغلال الفوسفات

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:42 م
الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص لوزير البترول للتعاقد واستغلال الفوسفات وزير البترول المهندس طارق الملا
كتبت : مروة الغول
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نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 12 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات، بمنطقة أبوطرطوربالصحراء الغربية، والتى ضمنت "التعريفات، وملاحق الاتفاقية".

ونشرت الاتفاقية، منح الحقوق والمدة، الإتاوة والإيجارات، دفاتر الحسابات - المحاسبة، والمدفوعات التزامات الشركة لاستغلال الهضبة، خامات الماعادن غير المصرح باستخراجها، الرسومات، معاونة مندوبى الحكومة، الآثار، الطرق والمحافظة عليها .

كما تضمنت الاتفاقية ، ملكية الأرض وحق الحكومة في التصرف فيها ، تسليم المساحة ، التسويات المالية ، القوة القاهرة ،المسئولية عن الأضرار، المحافظة على الفوسفات ودرء الخسارة، إصلاح السطح و‘إعادة التأهل ومنع التلوث، الإعفاءات الجمركية، التنازل ، التخلى عن الاتفاقية ، مخالفة الاتفاقية والحق في إلغائها ونتائجها ، توازن العقد ،الوضع القانوني للأطراف ،الاختصاص القضائي _المحل المختار للإخطارات ، اعتماد حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية ".

- للاطلاع على الجريدة الرسمية.. اضغط هنا


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