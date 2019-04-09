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الجالية المصرية تحتشد فى واشنطن وتهتف: " الشعب يريد إعدام الإخوان"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:19 م
الجالية المصرية تحتشد فى واشنطن وتهتف: " الشعب يريد إعدام الإخوان" الجالية المصرية فى الولايات المتحدة
واشنطن- محمد الجالى
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احتشد أبناء الجالية المصرية من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية أمام البيت الأبيض ، قبل وأثناء القمة الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الامريكي دونالد ترامب ، حيث رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وسط هتافات ". تسلم الأيادي .. بلادي بلادي.. يا حبيبتي يا مصر ..بشرة خير.. قالوا ايه علينا دولا وقالوا ايه".
 
وأكد العديد من المشاركين عبر التظاهرة التي نظموها في حب مصر تأييدهم الكامل للتعديلات الدستورية المرتقبة ، والتي تأتي وفقا لإرادة شعبية لأبناء مصر داخل مصر وخارجها، معربين عن تقديرهم البالغ للإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي ، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاهتمام الخاص بالفقراء ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والحرص على تمكين المرأة والشباب في الحياة البرلمانية وفي تلقد مختلف المناصب القيادية واستعادة مصر لمكانتها الدولية اللائقة ودورها المحوري لدعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة. 
 
وندد المتظاهرون بـ"الإرهاب الأسود" والدول الداعمة له،  معربين عن تقديرهم البالغ لدور القوات المسلحة والشرطة وللتضحيات العظيمة التي يقدمونها من أجل حماية مصر وشعبها من جرائم الاٍرهاب ، كما هتف أبناء الجالية المصرية: "الشعب يريد إعدام الإخوان ".
 
 

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