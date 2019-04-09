التنمية المحلية: ننظم دورات للعاملين بالمحليات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة لمكافحة الفساد والممارسات غير القانونية، لذلك يتم تدريب الكوادر فى المحليات على ذلك، بعدة طرق.

وأضاف شعراوى، خلال ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع الرقابة الإدارية فى إعداد دورات للعاملين فى المحليات لمكافحة الفساد ومحاربته، كما نتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لتسهيل عملهم للحد من هذه الممارسات.

من جانبه قال جون بارييه، ممثل الاتحاد الأوروبى، إن دور وزارة التنمية المحلية، دورا محوريا وهاما، فهى حلقة الوصل بين الحكومة والشعب، فى كل المجالات.

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبى، وممثل الشركاء، خلال ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أنه سعيد بمشاركته فى هذه الورشة للتعرف عن قرب عن أنشطة الوزارة المختلفة، التى يعتبرها من أهم الوزارات.

ووجه ممثل الاتحاد الأوروبى، كلمته للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية قائلا:" أشكركم على وضع أجندة شاملة عدة محاور لخلق حوار مثمر، يشمل الحديث عن الوحدات الملحية والقدرات البشرية، ومنحنا الفرصة لمعرفة نشاط الوزارة".