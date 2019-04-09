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التنمية المحلية: ندرس الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة فى استخراج رخص البناء

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:41 م
التنمية المحلية: ندرس الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة فى استخراج رخص البناء وزير التنمية المحلية مع وفد الجهات الدولية المانحة
كتب على عبد الرحمن
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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت عدة آليات لتطوير العمل بالمحليات من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع والاستعانة بالخبراء المتخصصين فى المحليات.
 
وأضاف شعراوى، خلال كلمته فى الاجتماع الأول لشركاء التنمية بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن الوزارة تدرس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة فى استخراج رخص البناء والتنسيق مع نقابة المهندسين فى هذا الشأن مع الاعتماد على الأساليب التكنولوجية كعامل مساعد مثل Gps، مؤكدا التنسيق التام مع هيئة الرقابة الإدارية فى محاربة أى مظاهر للفساد فى المحافظات.
 
وأشار شعراوى إلى حرص الوزارة على تعزيز علاقتها مع الأشقاء من الدول الأفريقية وذلك تماشيا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وقد شاركت الوزارة فى القمة الثامنة للمدن الأفريقية فى المغرب وتم اختيار مصر ممثلة فى محافظة القاهرة ضمن أعضاء إقليم شمال أفريقيا فى اللجنة التنفيذية للمنظمة والاجماع على استضافة مصر لمقر إقليم شمال أفريقيا والذى سيتم افتتاحة فى يونيو المقبل.
 
وتابع وزير التنمية المحلية، " تم اختيار محافظات القاهرة والقليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى العام للمنظمة واختيار محافظ دمياط كأحد أعضاء شبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا، مؤكدا أن الوزارة ستتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وتنظم دورات تدريبية للكوادر المحلية فى مركز التنمية المحلية بسقارة والذى سيتم تحويلة إلى أكاديمية متخصصة فى المحليات لمنح درجتى الماجستير والدكتوراة فى مجال المحليات.

 


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