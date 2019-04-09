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"التعليم" تتابع استكمال التجهيزات التقنية بالمدارس الثانوية قبل امتحانات مايو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:00 ص
"التعليم" تتابع استكمال التجهيزات التقنية بالمدارس الثانوية قبل امتحانات مايو طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك متابعة دقيقة لجميع الخطوات التى تتم حاليا بشأن استكمال البنية التكنولوجية فى المدارس الثانوى العام وتشغيل الإنرنت قبل بدء امتحان مايو المقبل لطلاب الصف الأول الثانوى العام والذى سوف يعقد فى شكل إلكترونى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن أى مشاكل أو معوقات ظهرت فى امتحان مارس الإلكترونى لن تتكرر فى امتحان مايو المقبل، والوزارة رصدت كل كبيرة وصغيرة فى الامتحان السابق ولن تظهر مرة أخرى فى امتحان مايو، موضحة أنه على الطلاب أن يركزوا فى امتحان مايو لأنه ليس تجريبيا وإنما امتحان يحتاج الطالب فيه إلى درجة نجاح لا تقل عن 50% فى المادة حتى يتم نقله إلى الصف الثانى الثانوى العام.


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التربية والتعليم

امتحان مايو لطلاب اولى ثانوى

امتحان مايو الالكترونى 2019

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