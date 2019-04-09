التضامن تنقل أبناء دار الآمال الغالية وتحيل مخالفات الدار للنيابة العامة

كتب مدحت وهبة

بعد تلقى شكاوى من سوء معاملة لأطفال بدار أيتام الآمال الغالية كلفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لجنة من الوزارة ضمت معاون الوزير للرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة، وكلا من مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، وعددا من الأخصائيين بمديرية التضامن بالقاهرة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية للتحقق بما ورد بالشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

وعلى الفور توجهت اللجنة أمس الإثنين إلى مقر جمعية الآمال الغالية والتابع لها عدد 3 دور رعاية منها دار الأمال الغالية لرعاية الأيتام بنين ودار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى فرع البنين وفرع البنات، وقامت اللجنة بفحص دور الرعاية الثلاثة والتابعة للجمعية المشار إليها وتلاحظ للجنه ضعف الإشراف والمتابعة على دور الرعاية الثلاثة من قبل مجلس إدارة الجمعية التابعين لها، مما نتج عنه تدنى مستوى الرعاية المقدمة للأبناء والبنات.

وأن دار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى بفرعيها البنين والبنات غير مرخصة من قبل الوزارة لمزاولة نشاط رعاية الأطفال بلا مأوى، وكذلك عدم وجود جهاز وظيفى متخصص داخل دور الرعاية الثلاثة، ويقتصر الجهاز الوظيفى على عدد من المشرفات اللاتى غير مؤهلات للتعامل وتربية الأبناء والبنات، وكذلك وجود أغذية منتهية الصلاحية تم تحرير محضر بإعدامها تحت إشراف اللجنة وعدم وجود سجلات وملفات اجتماعية ونفسية للأبناء والبنات بجانب سوء مستوى الرعاية الصحية للأطفال، مما نتج عنه وفاة أحد الأطفال جراء إصابته بمرض السرطان، وكذلك وجود مشرفات سيدات بدار الأطفال الذكور ما يخالف اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية فى ان يكون الجهاز الوظيفى لدور رعاية الذكور من الرجال.

وقامت اللجنة بسؤال جيران دار صحبة الرسول لرعاية الأطفال بلا مأوى فرع البنين الذين أفادوا بأن المشرفات يعرضن حياة الأطفال للخطر، وعلى الفور قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وتوفير بيئة آمنه ومناسبة للأطفال، حيث تم نقل عدد 10 أطفال نزلاء دار الأمال الغالية لرعاية الأيتام إلى دار أولادى بالمعادى، كما تم نقل عدد 7 بنات من نزيلات دار صحبة الرسول فرع البنات إلى مؤسسة فتيات العجوزة، بالإضافة إلى تسليم عدد بنتين إلى أهليتهم متمثلة فى والدتهم، وأخيرا تم نقل عدد 8 أطفال من نزلاء دار صحبة الرسول فرع البنين إلى مؤسسة الحرية لرعاية الأطفال بعين شمس، وكذلك إحالة المخالفات إلى النيابة.

كما قامت الوزارة بتكليف الإدارات الفنية بتقديم أوجه الدعم اللازم من خلال تيسير أحوال الأطفال التعليمية لاستمرارهم فى دراستهم، ومتابعة أوضاعهم الدراسية فى المدارس الملحقين بها، وتقديم أوجه الدعم النفسى للأطفال لإزالة الآثار الناتجة عن سوء مستوى رعايتهم سابقا، والعمل على إعادة تأهيلهم من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التى تعمل على دمجهم بشكل صحيح.

يذكر أن الدور التى تم نقل الأطفال إليها من الدور المتميزة والتى تشرف عليها وزارة التضامن بشكل مباشر، حيث إن مؤسسة فتيات العجوزة ومؤسسة الحرية من الدور التى تم تطويرها من خلال البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، وصباح اليوم استكملت اللجنة أعمالها بزيارة الأطفال فى الدور التى تم إيداعهم فيها وأجرت عددا من التدخلات النفسية، ورتبت انتظام الأطفال فى مدارسهم.

وإذ تتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير لكل مواطن يقوم بوازع من مسئوليته المجتمعية بالإبلاغ عن أى انتهاكات تحدث لأطفالنا، وتستقبل الوزارة البلاغات الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن رقم 16439 وعلى رقم تليفون 01095368111.