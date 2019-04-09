التحريات حول "جمع مدخرات المصريين بالخارج": تعاملات المتهمين وصلت لـ29 مليون جنيه

كتبت أمنية الموجى

أجرت الجهات المختصة مع متهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد فى صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين.

وكشفت التحريات الأمنية قيام (مدرس) يعمل بإحدى الدول العربية، قاما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد فى صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحساب "الثانى" ابن شقيقه ببنكين، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول سبق اتهامه فى قضية "اتجار فى النقد"، وأنه اشترك مع الثانى فى الأنشطة الخاصة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى قٌدر بـ29 مليون جنيه.