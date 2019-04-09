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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:25 م
البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 15039نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 18987 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 671 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1712 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

 

 

 


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