البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 15039نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 18987 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 671 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1712 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.