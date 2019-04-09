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البنك الدولى يناقش بناء رأس المال البشرى فى إفريقيا.. 11 أبريل

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:00 ص
البنك الدولى يناقش بناء رأس المال البشرى فى إفريقيا.. 11 أبريل ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى
واشنطن عبد الحليم سالم
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تعقد مجموعة البنك الدولى خلال اجتماعات الربيع فى واشنطن يوم الخميس 11 أبريل حلقة نقاشية حول "بناء رأس المال البشرى مستقبل جيل"، ويؤكد البنك أن الشباب هم القوة الدافعة الجوهرية لاقتصاد أفريقيا ومستقبلها.

وفى الوقت الذى ينتظر فيه دخول أحد عشر مليون شاب سنويًا إلى سوق العمل خلال العقد القادم، فقد آن الأوان لاتخاذ إجراء عاجل لبناء رأس المال البشرى فى المنطقة وتعهده بالرعاية.

وبحسب البنك سيتيح هذا الحدث رفيع المستوى منصة لشباب أفريقيا، وقادتها، وذوى التأثير بها ليعرضوا من خلالها قصص نجاحهم، والتحديات التى واجهوها، إثراءً للحوار وإلهامًا للتغيير.

كما سيلقى الضوء على أثر هشاشة الأوضاع والصراعات على نواتج التنمية البشرية؛ وتمكين المرأة باعتبارها أحد عوامل تسريع التحول الديموغرافى؛ وأهمية التمويل – وجميعها عوامل أساسية لضمان تحقيق استثمارات أكبر وأذكى فى البشر. وسيشهد الحدث أيضًا طرح خطة البنك الدولى الجديدة الطموحة لرأس المال البشرى من أجل أفريقيا.

يتحدث فى الحلقة كل من الملك ليتس الثالث ملك ليسوتو، امتثال محمود سفيرة نوايا حسنة، هيو ايفانز مدير مشروع الفقر العالمى، وبولا اينجابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى رواندا، وروشاكا كاجيا نائب رئيس هيئة الاركان بكينيا، وداليتسو كابا محافظ البنك المركزى بملاوى، وحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لافريقيا، واريكا ارمابرا فنانة، وجولى جاثونى رائدة أعمال، وويرا نجيرو، مؤسس الغذاء من أجل التعليم.


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راس المال البشرى

افريقيا

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