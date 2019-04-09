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البرلمان: الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية ولم يطلبها

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:33 م
البرلمان: الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية ولم يطلبها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل من قريب أو بعيد فى شأن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، قائلا: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل فى التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.

 

وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات التشريعية، فى مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابى على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا فى المجالس النيابية.

 

وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابى تتمثل فى استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا)، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات الدستورية من شأنها الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.

 

ولفت عبد العال، إلى أن جميع التعديلات الدستورية المقترحة محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (1)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (2)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (3)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (4)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (5)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (6)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (7)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (8)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (9)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (10)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (11)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (12)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (13)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (14)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (15)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (16)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (17)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (18)

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