البحرين ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن ضم مستوطنات فى الضفة

المنامة(أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، عن رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بشأن ضم مستوطنات فى الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها حال فوزه فى الانتخابات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أن هذه التصريحات من شأنها تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، مجددة التأكيد على موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت المجتمع الدولى إلى ضرورة العمل لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.