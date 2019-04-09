video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن ضم مستوطنات فى الضفة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:28 م
البحرين ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن ضم مستوطنات فى الضفة مستوطنات ـ صورة أرشيفية
المنامة(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، عن رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بشأن ضم مستوطنات فى الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها حال فوزه فى الانتخابات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أن هذه التصريحات من شأنها تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، مجددة التأكيد على موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت المجتمع الدولى إلى ضرورة العمل لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تطالب برد دولى حازم على تصريحات "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

إسرائيل تفرض حصارا شاملا على الضفة الغربية الثلاثاء بسبب الانتخابات

نتنياهو يتوعد بضم مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات

البحرين

القدس

الضفه الغربيه

مستوطنات

نتنياهو




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة