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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:24 م
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الاتحاد الأوروبى يعد تعريفات انتقامية ردا على واشنطن

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:14 م
الاتحاد الأوروبى يعد تعريفات انتقامية ردا على واشنطن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت شبكة بلومبرج، أن الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة بشأن دعمها لشركة بوينج للطائرات، فى تصعيد واضح فى التوتر التجارى العابر للأطلسى والذى يأتى بعد ساعات من تحرك أمريكى مماثل.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، إلى أن واشنطن تعهدت أولا بفرض تعريفة جمركية إضافية على عدد من البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبى تقدر قيمتها بـ11 مليار دولار، وذلك ردا على دعم الاتحاد المتواصل لشركة (إيرباص) المصنعة للطائرات.

تبادل التعريفات بين الجانبين هو أحدث حلقة فى خلافات تجارية عمرها بين الحليفين بشأن دعم المصنعين الرئيسيين للطائرات فى أوروبا وأمريكا. كما يأتى التوتر فى الوقت الذى تعمل فيه الدول الـ28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لتفويض المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذى للكتلة، للتفاوض بشأن خفض التعريفات مع إدارة ترامب.

غير أن التهديدات الجديدة ربما تعقد هذه الجهود، التى تمثل جزء من الجهود الأوروبية لدرء التهديدات الأمريكية لفصل التعريفات الخاصة بالسيارات الأجنبية وقطع غيار السيارات عن غيرها من التعريفات.


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الاتحاد الاوروبى

واشنطن

دونالد ترامب

التعريفات الجمركية




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