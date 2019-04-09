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الاتحاد الأوروبى يصف فرض واشنطن تعريفة جمركية إضافية بـ"الأمر المبالغ فيه"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:36 م
الاتحاد الأوروبى يصف فرض واشنطن تعريفة جمركية إضافية بـ"الأمر المبالغ فيه" ترامب
بروكسل(أ ش أ)
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وصف الاتحاد الأوروبى فرض واشنطن تعريفة جمركية إضافية على عدد من البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبى، وذلك ردا على دعم الاتحاد المتواصل لشركة (إيرباص) المصنعة للطائرات بـ"الأمر المبالغ فيه لحد كبير".

ونسب راديو (فرانسا الدولى) اليوم الثلاثاء، لمصدر بالمفوضية الأوروبية - لم تسمه - ردا على البيان الصادر عن الممثل التجارى الأمريكى - القول إن "الاتحاد الأوروبى مقتنع بأن مستوى التدابير المضادة مبالغ فيه إلى حد كبير".

وكان البيان قد أفاد بأن منظمة التجارة العالمية وجدت - مرارا وتكرارا - أن إعانات الاتحاد الأوروبى لشركة (إيرباص) تسببت فى آثار سلبية على الولايات المتحدة ويبدأ مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة منهجه لتحديد منتجات الاتحاد الأوروبى التى قد يتم فرض رسوم إضافية عليها حتى يزيل الاتحاد الأوروبى تلك الإعانات" حيث تسببت إعانات الاتحاد الأوروبى للطائرات المدنية الكبيرة فى أضرار تقدر بنحو 11 مليار فى التجارة سنويا.

يذكر أن مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة نشر - أيضا - قائمة أولية بسلع الاتحاد الأوروبى التى تم تعيينها لتكون خاضعة لزيادة الرسوم وتتضمن القائمة تعريفة على الطائرات غير العسكرية والأجزاء المنتجة فى فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو المملكة المتحدة - البلدان التى يتم إنتاج أجزاء مختلفة من طائرات إيرباص فيها - وكذلك الرسوم على مجموعة كاملة من المنتجات من جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 28.

 


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