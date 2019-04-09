الإنتاج الحربى يحتفل بالأمهات المثاليات ويوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة

كتب زكى القاضى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع، بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمجلس القومى للمرأة بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

يهدف البروتوكول إلى قيام شركات ووحدات الإنتاج الحربى بتوريد المستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة من إقامة محطات الطاقة الشمسية، تدبير المعدات الخفيفة والثقيلة والشاحنات، الأثاث العادى والمكتبى، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، شاشات العرض، المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والعيادات، عدادات المياه والكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع، إلى جانب المشاركة فى تنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة وتقديم كافة الاستشارات الهندسية، وكذا توريد المستلزمات الخاصة للمجلس القومى لرفع كفاءة منشآته، ويأتى هذا البروتوكول فى إطار دعم الصناعة المحلية وبما يخدم المواطن المصرى.

ومن جانبها أعربت مايا مرسى عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى من مقومات تكنولوجية وفنية، يسعى المجلس للاستفادة منها فى إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع وبما يحقق الاستفادة من دعم المنتج المصرى والحد من الاستيراد، مؤكدة على دعم وزارة الإنتاج الحربى لما يقوم به المجلس من مشروعات وخدمات لصالح المجتمع.

وعقب التوقيع شهدت الدكتورة مايا مرسى احتفالية وزارة الإنتاج الحربى لتكريم الأمهات المثاليات بوزارة الإنتاج الحربى، حيث قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتكريم أم مثالية على مستوى الإنتاج الحربى ككل و٢٢ أم مثالية على مستوى الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتم استعراض سبل دعم المرأة فى الإنتاج الحربى من خلال عدة إسهامات كان أبرزها القيام بحملات الكشف المبكر عن سرطان الثدى للعاملات فوق سن الأربعين عام بالتعاون مع وزارة الصحة إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للسيدات ممن تعول أبناء من ذوى الإعاقة من خلال إضافة مادة إلى لائحة شئون العاملين بالإنتاج الحربى تنص على تقليل ساعات عملها بواقع ساعة يوميا أو منحها يوم بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة وذلك بأجر كامل ودون التأثير على تقارير الكفاءة أو دورها فى الترقية الوظيفية.

وأكد الدكتور محمد سعيد العصار، على أهمية دور المرأة فى المجتمع وزيادة مشاركتها فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فلا عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز العاملات بالإنتاج الحربلا لبذل المزيد من الجهد والعمل لصالح خدمة الإنتاج الحربلا وبما يعود بالنفع لصالح الوطن والتأكيد على الدور الفعال لهن فى تنمية وخدمة شركاتهن بما يخدم المجتمع .

وقد أشادت مايا مرسى بدور الإنتاج الحربى فى تمكين المرأة وتوفير سبل الرعاية المختلفة لها لتأدية دورها فى خدمة الوطن والذى يعتبر نموذجا فريدا يحتذى به فى جميع الوزارات والمؤسسات الأخرى بالدولة، حيث تعد المرأة فى الإنتاج الحربى رمزا للعمل والإصرار على النجاح .

وفى ختام الحفل قام الطرفان بشكر الأمهات المثاليات على ما تبذله من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء وظيفتهن، وفى نهاية الحفل تم منح شهادات التقدير والهدايا تشجيعا لهن ليكن قدوة لجميع العاملات فى قطاع الإنتاج الحربى .