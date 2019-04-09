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الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك: تطبيق القانون بيد سلطات الدولة وليس الأفراد

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:55 ص
الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك: تطبيق القانون بيد سلطات الدولة وليس الأفراد دار الإفتاء المصرية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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أكدت دار الإفتاء المصرية أن شريعة الإسلام جاءت بقواعدَ عامَّةٍ تضمنُ انضباطَ المُجْتَمَعات، وثوابتَ تَحْفَظُ النظامَ العام، وأحكامٍ تُقيمُ حياةَ الأفرادِ وتصون أمنهم واستقرارهم.

وأضافت الدار فى موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيقَ القانون والأحكام وفرضَ النظام هو من واجبات ولى الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعى تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق؛ لأن ذلك يؤدى إلى شيوع الفوضى، وضياع مصالح الناس.

وشددت الدار على أن الله سبحانه وتعالى قد فرض طاعة ولاة الأمور فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ .. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي .. وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»، مشددة أن هذه النصوص الشرعية تؤكد علي احترام سيادة القانون والنظام العام .


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