الأمم المتحدة والصحة العالمية تشيدان بإدراج مصر اللاجئين بحملة 100 مليون صحة

كتبت أمل علام

أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية بإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة لتشمل الأجانب المقيمين بمصر بما فيهم اللاجئين وملتمسي اللجوء.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، تهدف حملة 100 مليون صحة للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي (سي) والقضاء عليه بحلول عام 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الحملة بدأت بتوفير الاختبارات الطبية للأجانب المقيمين في مصر مجانًا، بداية من 17 مارس 2019، ومن بينهم اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد تلقى أول لاجئ ثبتت إصابته بفيروس التهاب الكبدي (سي) العلاج المجاني بعد أسبوع واحد من بداية الاختبارات.

وقال كريم أتاسي، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، ولدى جامعة الدول العربية، "إن المفوضية في غاية الامتنان لمصر حكومةً وشعباً للضيافة الكريمة التي يوفرونها للاجئين بمصر، ففضلاً عن قرار الحكومة المصرية بمنح اللاجئين وطالبي اللجوء حق الحصول على الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية الحكومية في مصر على قدم المساواة مع المصريين منذ عام 2016، فإن إمداد حملة 100 مليون صحة الوطنية لتشمل اللاجئين يعكس تقاليد مصر القديمة في كرم الضيافة تجاه الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والسلام داخل حدودها."

وتشمل الحملة فحوصات التهاب الكبد الفيروسي (سي)، إلى جانب إجراء فحوصات إرتفاع ضغط الدم والسكر وزيادة الوزن والسمنة، كما توفر علاج التهاب الكبد الفيروسي (سي) مجانا لكل من الأجانب والمصريين على قدم المساواة.

ومن جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، الدكتور جان جبور، "إن العمل عن كثب مع وزارة الصحة والسكان والشركاء المعنيين يضمن دراية الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (سي) بوضعهم الصحي وإمدادهم بالعلاج مجانًا، ويعتبر هذا مثالا حقيقيا على نهج الصحة للجميع وبالجميع كطريقة رائدة لتغطية صحية شاملة في مصر."، مضيفا، "إن منظمة الصحة العالمية ستواصل دعم وزارة الصحة والسكان لضمان القضاء على التهاب الكبد الفيروسي (سي) من مصر، وكذلك دعم احتياجات الصحة العامة من منطلق دورنا."

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية عن كثب مع شركائها لتنسيق جميع التقييمات السريرية والمعملية التحضيرية للاجئين الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي، كما يتم متابعة حالات المرضى أثناء وبعد العلاج عن طريق فريق من أطباء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وعياداتها المنتشرة بمصر لضمان الشفاء التام من التهاب الكبد الفيروسي.