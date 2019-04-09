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الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة.. اعرف التفاصيل × 13 معلومة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:09 م
الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة.. اعرف التفاصيل × 13 معلومة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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بعد الموجة الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، والتى بدأت فى  الانكسار من اليوم الثلاثاء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدا الأربعاء ، وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى نقاط مبسطة تفاصيل وتوقعات حالة الطقس غدا الأربعاء كما يلى .

1- يتوقع الخبراء طقس لطيف على السواحل الشمالية

2- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

3- يتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

6- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء

7- تنشط الرياح على البحر الأحمر وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية 

8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

 

 

 


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