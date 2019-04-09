الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة.. اعرف التفاصيل × 13 معلومة

كتب محمود راغب

بعد الموجة الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، والتى بدأت فى الانكسار من اليوم الثلاثاء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدا الأربعاء ، وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى نقاط مبسطة تفاصيل وتوقعات حالة الطقس غدا الأربعاء كما يلى .

1- يتوقع الخبراء طقس لطيف على السواحل الشمالية

2- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

3- يتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

6- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء

7- تنشط الرياح على البحر الأحمر وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية

8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.