الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة.. اعرف التفاصيل × 13 معلومة

بعد الموجة الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، والتى بدأت فى الانكسار من اليوم الثلاثاء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدا الأربعاء ، وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى نقاط مبسطة تفاصيل وتوقعات حالة الطقس غدا الأربعاء كما يلى .
1- يتوقع الخبراء طقس لطيف على السواحل الشمالية
2- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد
3- يتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا
4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد
5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا
6- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء
7- تنشط الرياح على البحر الأحمر وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية
8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة
9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة
10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة
11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة
12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة
13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.
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