video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال قيادى بارز بتنظيم "داعش" بالأنبار غربى العراق

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:16 م
اعتقال قيادى بارز بتنظيم "داعش" بالأنبار غربى العراق تنظيم داعش
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال "مسئول الحسبة" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي العراق.

 

وذكرت الاستخبارات - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة من الإيقاع بأحد الإرهابيين الخطرين"، مشيرة إلى أن الإرهابي كان يشغل منصب "مسؤول الحسبة" لدى "داعش" في منطقة الكسارة التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار.

 

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى نجاحها في تصفية أو اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ختم الرسول" رمز مراسلات النبى الموجود فى تركيا الذى اتخذته داعش شعارا لها

باحث: الانقسام الطائفى فى العراق تسبب فى ظهور تنظيم داعش

اعتقال قيادى بارز فى تنظيم "داعش" شمالى العراق

تحقيقات حادث الواحات تكشف.. أكذوبة الاختفاء القسرى.. والد أحد الإرهابيين: الناس قالولى الأمن خطف ابنك وطلع منضم لـ«داعش» روحتله الواحات عشان أرجعه وعملت حمام على نفسى من الخوف والرعب

داعش

العراق

الارهاب




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة