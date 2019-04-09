اعتقال قيادى بارز بتنظيم "داعش" بالأنبار غربى العراق

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال "مسئول الحسبة" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت الاستخبارات - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة من الإيقاع بأحد الإرهابيين الخطرين"، مشيرة إلى أن الإرهابي كان يشغل منصب "مسؤول الحسبة" لدى "داعش" في منطقة الكسارة التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى نجاحها في تصفية أو اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.